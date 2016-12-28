Akif Beki'ye göre FETÖ karşıtı filmleri devlet yaptırmalı

Önceki gün medyaya düşen bir haberde, Fetullahçıların propaganda için 6 film çektiğini ve bu filmlerin gişede ortalama 100 bin bilet sattığı yazıldı.

DEVLET ANTİ FETÖ'CÜ FİLMLER YAPTIRMALI

Bu durum üzerine şikayet etmenin anlamsız olduğunu belirten Hürriyet yazarı Akif Beki de devletin, Kültür Bakanlığı aracılığıyla yönetmen, senarist ve yapımcıları destekleyerek anti FETÖ'cü filmlerin de yapılması gerektiğini savundu.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'E TEKLİF GÖTÜRÜLSÜN

Akif Beki'nin önerilerinden biri de örneğin Mahsun Kırmızıgül'e bakanlık aracılığıyla teklif götürülecek, şayet teklifi kabul ederse Kırmızıgül de anti FETÖ'cü bir film çekecek.

İşte Akif Beki'nin yazısındaki o satırlar:

Nasıl gişe yapmışlar diye şaşakalacağına, devletin imkânları elinde... Sen de boş durmayıp iki film soktursaydın vizyona diyen yok.

FETÖ filmlerinin gişe başarısı neden bakanlık destekli filmlerde yok? Ve neden hâlâ ses getirecek bir anti-FETÖ filmi çektirilebilmiş değil? Senaryo kriterlerinde mi sorun, değerlendirme kurulunda, dostlar alışverişte görsün anlayışıyla yaklaşılmasında mı?...

Mesela neden Mahsun Kırmızıgül’e sipariş edilmesin böyle bir proje? 2014’te ‘Mucize’ filmini izlediğimde neredeyse bir FETÖ yapımı diyecektim. İster FETÖ’yle mücadele ister yerli sinemaya destekte olsun; kazanılırsa ancak böyle kazanılır.