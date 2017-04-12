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Akıllı telefonların pil ömrünü üçe katlamanın yolu

TAP Genel Sekreteri Bahar, "Cep telefonlarında pil ömrünü arttırmak için şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman şarj edilmelidir" dedi.

12.04.2017 - 12:14
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Türkiye'de atık pil konusunda yetkilendirilen tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında geldiği Konya'da, açıklamalarda bulundu.

Bahar, cep telefonu, tablet ve taşınabilir bilgisayarların günlük hayatta sık kullanıldığına işaret ederek, bu elektronik cihazların enerji tüketimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığına değindi.

SEVİYE YÜZDE 50'YE GELDİĞİNDE ŞARJ EDİLMELİ

Akıllı telefonların kullanımına göre enerji sarfiyatının arttığına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti: "Akıllı cep telefonlarında kullandığımız pil, şarjı çok seven lityum iyon tipi pildir. Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli.

ARAMA KAPASİTESİ ARTACAK

Bundan bir önceki cep telefonlarında kullanılan sistem, yani 10 yıl öncesinde nikel-kadmiyum pildi. O kadar çok şarjı sevmezdi ve mutlaka bittikten sonra şarj edilmesi gerekirdi. Tüketicideki algı, bittikten sonra şarj etmeye yöneliktir. Pilinizin ömrü bin arama kapasitesine sahipse, bu yöntemle gücü 2-3 bine kadar çıkabilir."

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