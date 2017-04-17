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Akıma kapılan gence protez kol ve bacak takıldı

14 yaşındaki Ferhat Yumaşak’a Belediye Başkanvekili Kaymakam Abdulselam Öztürk protez kol ve bacak yaptırdı.

17.04.2017 - 11:34
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Van’ın Başkale İlçesi Böğrüpek Mahallesi'nde arazide koyunlarını otlatırken elektrik akımına kapılarak kolunu ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ferhat Yumaşak’a Belediye Başkanvekili Kaymakam Abdulselam Öztürk protez kol ve bacak yaptırdı.

Akıma kapılan gence protez kol ve bacak takıldı

İran sınırındaki Böğrüpek Mahallesi'nde geçen yıl arazide koyunlarını otlatırken kopan elektrik teline dokununca akıma kapılan Ferhat Yumuşak, bir kolunu ve bir bacağını kaybetti. Zorlu bir yaşam sürdüren Ferhat'ın annesi Memihan ve babası Selahattin Yumuşak, Başkale Belediye Başkanvekili Kaymakam Abdulselam Öztürk'ten yardım istedi. Bunu üzerine devreye giren Başkan Vekili Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla 14 yaşındaki Ferhat Yumuşak'ın tüm tedavisini yaptırdı.

ÖZTÜRK'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Kısa süre içersinde kol ve bacak protezi takılan Ferhat Yumuşak, babası Selahattin ve annesi Memihan ile birlikte Öztürk'ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Başkanvekili Öztürk, aileye çeşitli hediyeler vererek, "Devlet olarak bu mağdur ailemizin yanındayız. Elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Baba Selahattin Yumuşak da oğlunun yeniden hayata tutunduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Belediye başkanımız ve kaymakamımız bu talihsiz olay sonrası bize hem maddi hemde manevi çok büyük desteklerde bulundu. Her türlü ihtiyacımızı da kaymakamlığın sosyal marketinden gideriyoruz" dedi.

Akıma kapılan gence protez kol ve bacak takıldı

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