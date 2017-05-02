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Akıma kapılan yılan köyü elektriksiz bıraktı

Muş'ta, elektrik direğine çıkan ve akıma kapılarak telef olan 2 metrelik yılan, 12 köyün 15 saat elektriksiz kalmasına neden oldu.

02.05.2017 - 15:24
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Olay dün sabah saatlerinde Muş merkez Sürügüden Köyü'nde yaşandı. Enerji hattında elektrik direğine çıkan 2 metrelik yılan, iletim kabloları ve elektrik direği arasında akıma kapılarak telef oldu. Yılan nedeniyle kısa devre oluşması sonucu 12 köyün elektriği kesildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yapılan tüm araştırmalara rağmen arızayı bulamadı.

Akıma kapılan yılan köyü elektriksiz bıraktı

AKIMA KAPILAN YILAN İNDİRİLDİ

Yaklaşık 15 saat boyunca bölgeyi gezen ekipler, Sürügüden enerji nakil hattındaki elektrik direğinde yılanı fark etti. Ekipler, akıma kapılarak telef olan yılanı indirdikten sonra köylere tekrar enerji verdi.

Akıma kapılan yılan köyü elektriksiz bıraktı

KÖY 15 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDI

VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, yaklaşık 2 metrelik yılan nedeniyle 12 köydeki yüzlerce evin elektriksiz kaldığını belirterek şöyle dedi:
"Sürügüden grubunda meydana gelen ve yaklaşık 12 köyü yaklaşık 15 saat elektriksiz bırakan, uzun süre bulunamayan arızayı, ekipler direkleri tek tek gezerek bulabildi. Yılan, tel ve demir direk arasında oluşturduğu kısa devreden dolayı akıma kapılarak telef olmuş. Ekipler, telef olan yılanı indirdikten sonra enerjiyi verdiler ve hat normale bindi."

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