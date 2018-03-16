Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye yok

Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından tutuklu sanık Akın Atalay söz aldı.

TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Normalde tutukluluk çerçevesinde kısa bir açıklama yapacağını, ancak mütalaanın ardından farklı bir beyana gerek duyduğunu belirtti. Tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Atalay ve Aydoğdu'nun bu hallerinin devamına karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmanın 24-25-26-27 Nisan’da Silivri’de yapılmasını hükmetti.