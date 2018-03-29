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Akın Öztürk 4 kez emekli maaşı talep etti

FETÖ'nün darbe girişimi davasının bir numaralı sanığı eski YAŞ üyesi Öztürk'ün, darbe girişiminden sonra 4 kez emeklilik başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

AA | 29.03.2018 - 14:28..
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün, darbe girişiminden sonra 4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Akın Öztürk 4 kez emekli maaşı talep etti

EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASINI İSTEDİ

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan belgeye göre Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24 Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu.

4 KEZ BAŞVURDU

Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017'de 3 kez daha SGK'ye başvurarak emeklilik işlemlerinin tamamlanmasını ve emekli maaşı bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı.

Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen avukat Akyol, tedbirin kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

"AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN ELZEM"

Akın Öztürk'ün "suçsuz ve mağdur" olduğunu öne süren Akyol, dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

REDDEDİLDİ

Akyol'un, SGK'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması talebi, Sulh Ceza Hakimliğince davanın görüldüğü Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.

Mahkeme talebi reddetti.

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