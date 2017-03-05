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Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

Akın Öztürk, İzmir'deki üsse ne zaman gitse ilk olarak "astsubay" Zekeriya Kuzu'yu soruyordu.

05.03.2017 - 11:18
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Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

KUZU

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin çatı iddianamesinde, Yurtta Sulh Konseyi'nin 1 numaralı ismi olarak belirlenen Akın Öztürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunduktan sonra bir menfezde yakalanan Zekeriya Kuzu'nun ilişkisine dair çarpıcı diyaloglar yer aldı.

"KUZU NEREDE GELMİŞKEN ONU DA GÖREYİM"

İddianamede yer alan Mart 2015 - Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir 2. Ana Jet Üssü Hizmet Bölüğünde görev yapan F.S.'nin ifadesinde yer alan ayrıntılara göre Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürdüğü Mart 2015'de iki askerin aralarında münakaşa ettiği ve akabinde bir askerin diğerini silahla öldürdüğü İzmir'deki hava üssünü inceleme yapmak için ziyaret etti.

Öztürk burada ilk olarak “Kuzu nerede gelmişken onu da göreyim” şeklinde konuştu.

"OO KUZU NASILSIN"

Ayrıca Mayıs 2015'de 2. Ana Jet Üstünde 104. yıl hava gösterisi gerçekleştirildiğinde gösteri esnasında Akın Öztürk’ü Üs içerisinde koruma görevi Zekeriya Kuzu’ya verildi. Bu sırada kendisinin ise Komutan postası olarak görev yaptığını söyleyen F.S. Akın Öztürk’ün, Zekeriya Kuzu’ya hitaben “oo kuzu nasılsın” diyerek hitap ettiğini anlattı.

"AKIN PAŞA'NIN İPİNİ ÇEKTİLER"

Yine F.S.'nin ifadesine göre, Zekeriya Kuzu 2015 yılı YAŞ kararları açıklandığında Zekeriya Kuzu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün görevden alınıp, yerine Abidin Ünal geldiğinde, “Tayyip sonunu gördü korktu vatan millet sevdalısı Akın Paşanın ipini çekti” dediğini, yine aynı tarihlerde Akın Öztürk hakkında “Bu memlekete Akın Paşa sevdalısı gibi adamlar lazım, Akın Paşa vatanı milleti seven sayan bir adamdı” şeklinde konuştuğunu aktardı.

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