Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, Akın Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un ifadesine yer verildi.

AKAR'IN GETİRİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunan Karakuş, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Akıncı Üssüne getirilmesine şahit olmadığını, darbe olduğunu anlamasına rağmen, etrafındaki silahlı komandolar yüzünden can korkusuyla aktif şekilde direnme gösteremediğini savundu.

Karakuş, Akıncı Üssü'nde, darbe girişimi gecesi sabah saatlerine kadar kulede kaldığını, sabah saat 06.00 sıralarında bir F-16 tarafından kulenin olduğu bölgeye doğru top ateşi yapılması üzerine kulenin altındaki sığınağa kaçtıklarını anlattı.

TBMM'Yİ BOMBALAYAN PİLOTUN EVİNDE SAKLANDI

Sığınakta bir süre bekledikten sonra 16 Temmuz 2016 günü saat 06.30 sıralarında 141 filo komutanının aracıyla Akıncı lojmanlarındaki evine geçtiğini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti: "Eve geçtiğimde evde eşim ve çocuklarım vardı, kayınpederim ve kayınvalidem yoktu, daha sonra eşim ve çocuklarım saat 09.30 sıralarında kayınpederimin Ankara da bulunan evine gittiler. Olay akşamı üsde bulunduğum sırada kayınpederimi görmedim. Ben 2-3 gün kendi evimde kaldıktan sonra arkadaşım Hasan Hüsnü Balıkçı'nın yine Akıncı Lojmanlarda bulunan evine geçtim. Gözaltına alındığım 23 Temmuz 2016 tarihine kadar Hasan Hüsnü Balıkçı'nın evinde tek başımaydım. Hasan Hüsnü Balıkçı evde değildi. Yedek anahtarı bendeydi, bunun için onun evine geçtim."

FETÖ İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Darbe yapılacağını önceden bilmediğini iddia eden Karakuş, hakkındaki suçlamaları da kabul etmedi. Karakuş, "FETÖ/PDY Terör Örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Fetullah Gülen'e karşı olayların evveliyatında herhangi bir sempatim yoktu, hayatım boyunca Fetullah Gülen'e karşı hep olumsuz düşünceler besledim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.

FETÖ'CÜ PİLOTLARI YÖNLENDİRDİ

Akıncı Üssü iddianamesinde; Hakan Karakuş'un Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotları yönlendirdiği belirtilmişti.

EVİNDEN ÇIKAN 1 DOLARLAR

Evinden 1 dolarlar çıkan Hakan Karakuş, daha önce verdiği ifadede, "Ben bu dolarları Amerika'ya tatbikata gittiğimde harcamalar sonrasında artan para üstleri şeklinde biriktirdim.Onlar hatıra olsun diye çekmecede duruyordu." demişti.