Akıncı: Kıbrıslı Türkler 82’inci vilayet olmak istemiyor

Akıncı, Londra'da Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri ve soydaşlarına seslendiği toplantıda, adadaki son siyasi durumu değerlendirerek, "Bugün Kıbrıs sorununu çözmek 2004 yılından daha zor. Rum tarafında zihniyet değişikliği olması lazım." dedi.

"KIBRISLI TÜRKLER İKİ ŞEYİ İSTEMİYOR"

Ada genelinde Kıbrıslı Türklerin iki şeyi istemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bunlar, Rum üniter devleti içinde azınlık olmak ve Türkiye’nin 82’inci vilayeti olmak. Ya eş değer olarak aynı çatı altında, veya iki ayrı çatı altında yaşayacağız." diye konuştu.

"RUMLAR, TÜRKİYE İLE BAĞLARIMIZI KOPARMAK İSTİYOR"

Akıncı, Rumlarda, KKTC’nin uluslararası platformlarda tanınması "fobisinin" bulunduğunu da kaydederek, "Amaç bizim Türkiye ile bağlarımızı koparmak." diye konuştu.