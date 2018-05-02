taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1684
EURO
4,9869
ALTIN
175,17
PETR
72,7800

Akıncı Kıbrıs'ta Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye'nin adadaki garantörlüğünü sona erdiren Guterres Belgesini kabul etti.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 17:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Akıncı Kıbrıs'ta Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birlik adı altında ayrılık faaliyetleri yürütülüyor. KKTC'nin hakkını koruyan ve savunan Türkiye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından devreden çıkartılmaya çalışılıyor.

Garantilerden vazgeçilmesi ve Türkiye'nin aradan çekilmesine sebep olan bu anlaşma Mustafa Akıncı tarafından kabul edlidi.

Akıncı Kıbrıs'ta Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışıyor

TÜRKİYE ARADAN ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILIYOR

KKTC'nin bütünlüğünün garantisini sağlayan Türkiye'nin aradan çıakrtılması Guterres Çerçeve Belgesi ile yapılmaya çalışılıyor. Bu anlaşmada "Müdahale hakkının geçerli kalacağı bir sistem sürdürülebilir değildir. Garanti Antlaşmalarının kapsadığı alanların yerini, iki tarafça üzerinde mutabık kalınan ve çeşitli boyutları içeren, yeterli uygulamayı izleme mekanizmaları alabilir." denilerek Türkiye'yi devreden çıkartmak amaçlanıyor.

ESKİ CUMHRUBAŞKANI EROĞLU'NDAN TEPKİ

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın  Guterres çerçevesini kabul etmesi için  Rum lider Anastasiadis’e çağrı yapmasını eleştirdi.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı  Akıncı’nın  büyük yalpalamalar içinde olduğunu ileri sürerek, “Yaptıkları; eşitliğimizi, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü, bu topraklarda tutunmamızı sağlayan sosyo-ekonomik yapımızı, topraklarımızı tehlikeye atacak şeylerdir” görüşünü savundu.

AKIL KÂRI DEĞİL

Türkiye’nin Kıbrıs’ta asker bulundurmasından, etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin  akıl karı olmadığını kaydeden Eroğlu, “İngiltere’nin üsleri devam edecek, Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail istediği gibi Kıbrıs topraklarında, denizlerinde, havasında cirit atacak ama Türkiye Kıbrıs’ta olmayacak. Sayın Akıncı bunu mu hedefliyor? Sayın Akıncı dünya ve bölgedeki gelişmeleri görmüyor mu? Sayın Akıncı Filistinlilerin başına bir garantörleri olmadığı için gelenlerin farkında değil mi?” diye sordu.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de camiler onarılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerden temizlediği Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü
Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı
Yunanistan Dışişleri'nden pişkin Türkiye açıklaması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Yunanistan'ın sebep olduğu kardak gerilimi konusunda Türkiye'yi suçlayarak "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" dedi.
Fransızlar soruyor: Paris de mi İslamlaşıyor
Fransa'da içki yasağının genişletilmesinin ardından bu olayı haberleştiren Fransız gazetesi, daha önce yaptığı "Türkiye İslamlaşıyor" haberiyle alay konusu oldu. Fransızlar "Paris de mi?" diye sordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

843
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

253
Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

79
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

200
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

274
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

207
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM