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Akıncı Üssü davasında 2 tahliye

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada, tutuklu 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İHA | 20.10.2018 - 02:21..
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık ve avukatlarının mahkemeye gelen evraklara ilişkin beyanları alındı.

Beyanların ardından mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Gökten ve Mehmet Afşar’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara karar için duruşmaya 1 saatlik ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Gökten ve Afşar’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmayı 19 Kasım’a erteledi.

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