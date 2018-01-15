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Akıncı Üssü davasında kritik gün

Bugün görülecek Akıncı Üssü davasında Meclis'i bombalayan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan darbeci pilotlar da yargılanacak.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 08:44..
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FETÖ'cü hainler 15 Temmuz günü, TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünü, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladı, halka ateş açtı. Başkent Ankara üzerinde alçak uçuşlar yaparak halkta korku yaratmaya çalıştı. Bugün hainlerin yargılanacağı gün...

Akıncı Üssü davasında kritik gün

DARBE GİRİŞİMİNİN YÖNETİLDİĞİ BÖLGE: AKINCI ÜSSÜ

Akıncı Üssü, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişiminin yönetildiği yerdi. FETÖ'cüler darbeyi Akıncı Üssü'nden kontrol etti, komutanları rehin alıp buraya götürdü.

15 Temmuz'da Meclis'in bombalandığı an kamerada VİDEO

Akıncı Üssü davasında kritik gün

Akıncı Üssü davasında kritik gün

İFADE VERMEK İÇİN "HAZIR DEĞİLİZ" DEMİŞLERDİ

Akıncı Üssü Davası da darbe girişiminin en kapsamlı davasına sahne oldu. Sincan'da 7'si firari 486 sanıklı dava, aylar önce başladı. Geçtiğimiz hafta davada ara duruşmalar yapıldı. FETÖ sanıkları ifadelerini verdi, davada yargılanan bazı pilotlarsa savunma yapmadı, "Hazır değiliz." dedi, ifadeleri bugüne kaldı.

Ankara'da Emniyet'in bombalanma anı VİDEO

Akıncı Üssü davasında kritik gün


Müslüm Macit

MECLİSİ BOMBALAYAN PİLOT VE KÜLLİYEYİ BOMBALAYAN PİLOT DA İFADE VERECEK

Bugün ifade verecek isimler arasında TBMM'yi bombalayan hain pilotlardan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne bomba atan pilot Müslüm Macit de var. Bugün gözler Sincan'daki mahkeme salonunda olacak.

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Akıncı Üssü davasında kritik gün

Akıncı Üssü davasında kritik gün

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