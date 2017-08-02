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Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüf

Darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlerle ilgili açılan davanın ikinci gününde Kemal Batmaz'ın savunmasına başlandı.

02.08.2017 - 11:21
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Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüf

Darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan, 486 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde 'Sivil imam' Batmaz, savunmasında darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı ve Adil Öksüz'le birlikte Fetullah Gülen'le görüştüğü iddialarını kabul etmedi.

ÖKSÜZ'LE HAVALİMANINDA GÖRÜLMEM TESADÜF

ABD'ye iş seyahati için gittiğini söyleyen Batmaz, darbe girişiminden kısa süre önceki Adil Öksüz'le Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin ise tesadüf olduğunu iddia etti.

Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı haberi okumak için tıklayın

Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüf

"HİÇBİR ZAMAN BU GİRİŞİMİN BİR PARÇASI OLMADIM"

Savunmasında örgütün haberleşme programlarını kullanmadığını da iddia eden Kemal Batmaz, "Hiç kimseye emir ve talimat vermemiş olmam, Ankara'da yapıldığı iddia edilen toplantılar sırasında yurt dışında olmam, darbenin ne planlayıcısı ne de yöneticisi olmadığımın delilidir. Ben hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum." dedi.

Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüfFotoğraf: Sanık Kemal Batmaz Akıncı Üssü Davası'nın getirilirken (1. gün)

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda görülen dava için dışarıda da sıkı güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurduğu güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, cezaevi önünde de çok sayıda zırhlı araç konuşlandı. Sincan Cezaevi önüne gelen bir grup, burada "F-16'lara kafa tutan Kahramankazan" yazılı pankart açtı. Bir diğer pankartta ise "15 Temmuz Kahramanlarını millete emanet edin, hainleri bize teslim edin." yazan pankart dikkat çekti.

Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüf

Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüf

Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüf

Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'le görülmem tesadüf

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