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Akıncı Üssü davasını takip eden CHP'lilerden açıklama

Ankara Sincan'da görülen Akıncı Üssü davası sırasında açıklama yapan Levent Gök tek tip kıyafete karşı çıktı.

01.08.2017 - 12:58
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Akıncı Üssü davasını takip eden CHP'lilerden açıklama

15 Temmuz gecesi Ankara'daki Akıncı Üssü'nde yaşananların davası Sincan'da görüşlmeye başladı.

CHP HEYETİ DE KATILDI

Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Kemal Batmaz gibi isimlerin de sanıklar arasında olduğu davaya Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir heyet müdahil oldu.

Akıncı Üssü davasını takip eden CHP'lilerden açıklama

 

TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI

Duruşma sürerken, salon dışında gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök tek tip kıyafetin sorulması üzerine; "Bu konularda dikkatli olunmasında yarar var. Ben geçtiğimiz yıllardan şunu hatırlıyorum; daha önce bir tek tip uygulaması yapılmıştı. Tek tip uygulaması yapılan sanıklar AİHM'ye tazminat başvurusunda bulundular ve kazandılar. Sorunları duygusal açıdan değil de hukuksal açıdan çözmek gerekir. Türkiye başka bir sorunla karşılaşabilir." dedi.

Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı FOTO GALERİ

Akıncı Üssü davasını takip eden CHP'lilerden açıklama VİDEO

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