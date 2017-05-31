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Akıncı ve Anastasiadis BM Genel Sekreteriyle görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı'yı telefonla arayarak New York'a davet ettiğini söyledi.

31.05.2017 - 22:18
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Akıncı ve Anastasiadis BM Genel Sekreteriyle görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede, Guterres'in Akıncı’yı, 5 Haziran Pazartesi günü Rum lider Anastasiadis ve kendisiyle BM Genel Merkezi’nde toplantı yapmak üzere New York’a davet ettiğini kaydeden Burcu, "Cumhurbaşkanımız bu davete olumlu yanıt vererek toplantıya katılacağını BM Genel Sekreterine iletti." dedi.

Sözcü Burcu, BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın telefon görüşmesinden sonra yapılan istişarelerde 5 Haziran'da yapılması planlanan toplantının 4 Haziran Pazar akşamı yemekli bir toplantıya dönüştüğünü sözlerine ekledi.

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