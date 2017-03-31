Akıncılar'da Gülen için karakol inşa ediliyormuş

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK ile bağlantısının olduğunu 100'ün üzerinde toplantı yaptıklarını söyledi.

Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

Paris'te Çinli göçmenin polis tarafından öldürülmesi protestoları sürerken Fransız istihbaratı yeni bir iddia ortaya attı.

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15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

Ankara Savcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan Akıncı Üssü iddianamesine göre darbenin tepesinde; Gülen, Öksüz ve Batmaz var.