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Akıntıya kapılan aile boğulmaktan kurtarıldı

Kandıra sahilinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan ailenin boğulmaktan kurtarılma anları havadan görüntülendi.

02.08.2017 - 15:21
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren ve rip akıntısına kapılan aile, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akıntıya kapılan aile boğulmaktan kurtarıldı VİDEO

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, saatlerce dalgaların önünde bekleyen KOSKEM cankurtaranlarının, gözlerini denizde yüzen insanlardan ayırmadıkları belirtilerek, ekiplerin sudaki "İmdat" çırpınışlarına anında müdahale ettikleri kaydedildi.

RİP AKINTISINA TAKILDILAR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "KOSKEM, rip akıntısında kalan 8 kişiden oluşan Almanya ve Suudi Arabistan'da yaşayan aileyi kurtardı. Ailenin yardım çağrılarını duyan cankurtaranlar denizde seferber oldu. Can pazarı yaşanırken 6 kişilik cankurtaran ekibi koordineli bir şekilde çalışarak, aileyi sağ salim kıyıya çıkardı. 'Çeken akıntı' olarak bilinen rip akıntısına kapılan aile, yoğun çaba sonucu kurtarıldı."

Akıntıya kapılan aile boğulmaktan kurtarıldı

"CANKURTARAN YOKSA DENİZE GİRMEYİN"

Açıklamada, Kocaeli sahillerinde görev yapan 170 kişilik ekibin, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verdiğine dikkati çekilerek, vatandaşlara cankurtaran olmayan bölgelerde denize girmemeleri uyarısı yapıldı.

Öte yandan, rip akıntısına kapılan ailenin KOSKEM ekipleri tarafından kurtarılma anına ilişkin havadan çekilen görüntüler, basınla paylaşıldı.

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