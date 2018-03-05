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Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat aktif koruma sisteminden müjdeli haber geldi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, test faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 00:28..
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Akkor Pulat test atışlarını geçti

ASELSAN ve Tübitak SAGE tarafından geliştirilen Akkor Pulat aktif koruma sisteminin testten başarıyla geçtiği açıklandı. Daha önce S-400 ile aynı mantıkta çalıştığı açıklanan aktif koruma sistemi Akkor Pulat, Afrin'deki Zeytin Dalı Görevi'nde olan tanklara da monte edileceği belirtildi.

Akkor Pulat test atışlarını geçti

KISA SÜREDE AFRİN'DE OLACAK

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Akkor Pulat aktif koruma sistemi, atışlı test faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan tanklara kısa sürede entegre edileceğini belirten Demir, "Sistem bu anlamda dünyada ilk kez muharebe alanında kullanılan aktif koruma sistemi olacak. Bu süreçte yoğun emek sarfeden ASELSAN ve Tübitak SAGE çalışanlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Akkor Pulat test atışlarını geçti

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Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

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