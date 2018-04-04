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Akkuyu Nükleer Santrali CHP'de kafaları karıştırdı

CHP'de bazı vekiller Türkiye'yi AİHM'e şikayet etmeye hazırlanırken, parti içerisinden nükleere destek sesleri yükselmeye başladı.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 13:03..
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Akkuyu Nükleer Santrali CHP'de kafaları karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali, CHP'de karışıklığa neden oldu.

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'YA ŞİKAYET EDECEKLER

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, temel atma töreninin hukuksuz olduğunu ifade ederek santralin yapılmasını engellemek için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.

Atıcı, konuyu önce Anayasa Mahkemesi'ne sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade etmişti.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yatırımın engellenmesi için itiraz seslerinin yükseldiği  CHP'den bugün farklı bir çıkış geldi.

CHP KIVIRDI

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, enerjide çeşitliliğini desteklediklerini söyledi.

"TEKNOLOJİNİN KARŞISINDA NASIL OLURUZ"

"Teknolojiye karşı olmayız" diyen Yılmaz, "Güven açısından bunun yaratabileceği olumsuzluklar varsa, diğer açılardan bu konudaki duyarlılığımızı belirtiriz ama teknolojinin karşısında nasıl oluruz?" diye devam etti.

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