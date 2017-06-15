Akkuyu Nükleer Santrali'ne üretim lisansı verildi

EPDK tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Akkuyu Nükleer AŞ'ye 15 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.

ELEKTRİK ENERJİSİNE YÜZDE 7 KATKI SAĞLAYACAK

Yıllık 8000 saatlik çalışma süresi ile elektrik üretim sisteminin ana unsurlarından biri olarak, sürekli ve düzenli emre amade kapasite sunma özelliği gereği baz yük santralı olarak görev yapacak olan 4800 MW kurulu gücündeki “Akkuyu Nükleer Güç Santrali”nin tamamen işletmeye alınmasından sonra Türkiye’deki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılaması öngörülüyor.