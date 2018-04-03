Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesine inşaat izni

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye'nin ilk nükleer santrali projesi olan ve Rus Rosatom tarafından yapılacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinin inşası için inşaat lisansı verdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

TAEK'ten yapılan açıklamada, "Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan inşaat lisansı sürecinin tamamlanması neticesinde, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi inşası için TAEK tarafından inşaat lisansı verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Santralin birinci ünitesinin temel atma töreni bugün Türkiye'yi ziyaret edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende video konferans yoluyla Ankara'dan atılacak.

Türkiye ile Rusya arasında sağlanan anlaşmanın ardından yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projede, hisselerin yüzde 100'üne sahip olan Rosatom Türkiye'den ortak almak istiyor.

2019'A ERTELENECEK

Ortaklık görüşmelerinde beklediği kadar hızlı ilerleyemeyen Rus şirketi Mart sonunda, yüzde 49 pay satışının büyük ihtimalle 2019'a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

Türkiye projenin 2023 yılında devreye alınmasını istiyor ve Rosatom da bu tarihte santralin devreye alınacağını kaydediyor. Ancak uzmanlar, santral inşaatının yedi yıl süreceğini ve santralin devreye alınmasının 2025'te mümkün olabileceğini belirtiyor.