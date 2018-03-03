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Otobüs kaçıran dört küçük kafadar

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1 AKM önündeki büyük Türk bayrağı değiştirildi AKM'nin önünde bulunan Türk bayrağının yırtıldığı tespit edildi. Çevredekiler durumu polise bildirip bayrağın değiştirilmesine katkı sağladı.

2 CHP'de genel başkan kontenjanı artıyor Genel başkanın kontenjan hakkını genişleten madde CHP'lileri kızdırdı. "Parti içi demokrasi geriye gidiyor." eleştirilerine Kılıçdaroğlu "Ön seçimi de ben getirdim." diyerek cevap verdi.

3 Savunma ve havacılıkta ihracat yüzde 16,6 arttı Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra ihracattaki performansıyla da dikkati çekti.

4 DEAŞ'tan kaçan göçmenler Erzurum'da yakalandı Afganistan’daki terörist gruplardan kaçıp Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenlere Erzurum polisi engel oldu.

5 Afrin'de Mehmetçik merhameti Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı harekatı kapsamında teröristlerin tuzakladığı tüplerden sızan gazlardan dolayı zehirlenen hayvanları, kahraman Mehmetçik tedavi ediyor.

6 Quaresma: Beni tahrik ettiler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Quaresma, Josef de Souza'nın da kendisine vurduğunu söyledi.