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AKM önündeki büyük Türk bayrağı değiştirildi

AKM'nin önünde bulunan Türk bayrağının yırtıldığı tespit edildi. Çevredekiler durumu polise bildirip bayrağın değiştirilmesine katkı sağladı.

AA | 03.03.2018 - 15:07..
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Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde bulunan ve yıprandığı yırtıldığı tespit edilen büyük Türk bayrağı, yenisiyle değiştirildi.

AKM önündeki büyük Türk bayrağı değiştirildi

TÜRK BAYRAĞININ YIRTILDIĞI TESPİT EDİLDİ

AKM'nin önünde bulunan direkte dalgalanan dev Türk bayrağının yıprandığı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, Taksim Meydanı'na gelerek incelemede bulundu ve Türk bayrağının yırtıldığını tespit etti.

AKM önündeki büyük Türk bayrağı değiştirildi

YENİSİYLE DEĞİŞTİ

Polisler, belediye yetkilileriyle iletişime geçerek bayrağın yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski bayrağı indirerek, yeni Türk bayrağını göndere çekti. Bazı vatandaşların ekiplerin çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

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