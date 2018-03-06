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AKM'de yıkım çalışmaları başladı

AKM'de bu sabah itibarıyla yıkım çalışmaları start aldı. Ekipler, çevrenin zarar görmemesi için hassas davranıyor.

AA | 06.03.2018 - 13:13..
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Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de bu sefer iş makineleri yıkımda çalışmaya başladı.

AKM'de yıkım çalışmaları başladı

BU SABAH İTİBARIYLA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle bu sabah itibarıyla yıkım çalışmaları devam ediyor.

Beton kırma makinesi, binanın Taksim Meydanı'na bakan tarafındaki bölümde çalışırken, giriş kapısı ve etrafındaki betonların kırıldığı AKM'de çevreye zarar verilmemesi için de hassasiyet gösteriliyor.

AKM'de yıkım çalışmaları başladı

ÇELİK BARİYERLERLE KAPLANDI

Beyoğlu Belediyesinin verdiği yıkım ruhsatında çevreye zarar verilmemesi şartı gereği, binanın dört bir tarafı çelik bariyerlerle kapatıldı. Ekipler, etraftaki betonları iş makineleriyle kırarken bina iskeletinin de önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtiliyor.

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