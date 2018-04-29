taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

AKM’nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

Taksim'de bulunan AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkılırken, oluşan gürültü ve toz bulutu paniğe sebep oldu.

İHA | 29.04.2018 - 15:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
AKM’nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

Taksim’de bulunan ve yıkımına 13 Şubat’ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GÖKYÜZÜNÜ TOZ BULUTU KAPLADI

Çalışmalar kapsamında AKM’nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim’de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bir anda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM’ye çevirirken, oluşan toz  ise yıkım ekibi tarafından su ile bastırılmaya çalışıldı.

AKM’nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı VİDEO

AKM’nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
AK Parti, milletvekilliği aday adaylığı sürecini uzattı
Mahir Ünal, AK Parti'de aday adaylığı başvuru süresinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını bildirdi.
CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu
CHP'nin İYİ Parti'ye seçime girebilmeleri için jest olarak sunduğu 15 vekilin akıbeti, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle kesinlik kazandı. Geri çağırıldılar.
Yaralanan itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti
İstanbul'da bir otelde çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan Fatih itfaiye grubunda görevli 42 yaşındaki Taner Çebi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Hakurk bölgesinden karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

192
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

118
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

67
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

123
Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

22
R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM