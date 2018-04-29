Taksim’de bulunan ve yıkımına 13 Şubat’ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GÖKYÜZÜNÜ TOZ BULUTU KAPLADI

Çalışmalar kapsamında AKM’nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim’de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bir anda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM’ye çevirirken, oluşan toz ise yıkım ekibi tarafından su ile bastırılmaya çalışıldı.

AKM’nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı VİDEO