Yıkımı ve yerine yapılacak opera binası tartışmalara konu olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 67 günde yarısından büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkım çalışmalarının son durumu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Çekilen görüntülerde taşıyıcı kolonlardan başka hiçbir şeyin kültür merkezi içinde kalmadığı gözüyor.

AKM'nin son durumu havadan görüntülendi VİDEO

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kültür merkezinin yıkım çalışmalarının başladığı tarihten bugüne kadar büyük bir kısmının yıkıldığı görülüyor. Yıkımı yapılan kültür merkezinde gece gündüz güvenlik görevlileri nöbet tutuyor.

Merkezin inşaatının 2019’un ilk çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor.

"2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE BİTİRECEĞİZ"

Murat Tabanlıoğlu’nun mimarlığında yeniden inşa edilerek modern bir yapı haline getirilecek olan merkezin açılış tarihiyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatını 2019’un ilk çeyreğinde bitireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



