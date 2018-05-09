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AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

Yıkım çalışmaları gerçekleştiren Atatürk Kültür Merkezi'nde bu sabah çatıya çıkarak çalışan vinç, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.

İHA | 09.05.2018 - 12:33..
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AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

Yerine 2 bin 500 kişilik opera binası yapılacak olan AKM’nin en üst katında çalışmalarını sürdüren vinç havadan görüntülenirken vincin oluşturduğu tehlike de gözler önüne serildi. Taksim Meydanı’nda bulunan birçok vatandaşın dikkatini çeken vinç, binanın en üst katında sürdürdüğü yıkım çalışmasıyla yürekleri ağızlara getirdi.

HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Havadan çekilen görüntülerde metrelerce yüksekte olmasına rağmen olası bir kaza riskine karşın vincin çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı görüldü. Görüntülerde yıkım çalışması gerçekleştirdiği anlarda vinç operatörünün zaman zaman binanın uç kısımlarına kadar geldiği de görülüyor.

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı ViDEO

VATANDAŞIN TEPKİSİ

AKM’nin üzerinde çalışan vinci gören bir vatandaş, “Taksim gibi bir meydanda böyle tehlikeli bir olayı tasvip etmiyorum. Hem çalışan için hem vatandaş için çok tehlikeli. Kendim olsaydı o vincin üzerinde herhalde bir korku yaşardım. Çalışan için orada nasıl bir tehlike olduğunu bilmiyoruz aile için de sıkıntılı” dedi.

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

“Vinç operatörünün yerinde olsaydım çok korkardım” diyen bir vatandaş, “Çok ilginç bir görüntü Taksim gibi güzel bir yerde. Bende panik atak ve yükseklik korkusu var. O yükseklikte de bayağı hayli korku olur. Yeniden açıldığında AKM’de sanat açısından müzik, tiyatro gibi etkinlikler güzel olur” ifadelerini kullandı.

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

Metrelerce yüksekte çalışmanın zorluğunu dile getiren bir vatandaş, “Orada çalışmak zor, hizmet için her fedakarlığı yapıyorlar teşekkür etmek lazım. Kendini feda etmiş, insan korkuyor o kepçe nasıl oraya çıkmış, nasıl yerleştirilmiş ilk baktığında insanın dikkatini çekiyor” diye konuştu.

YENİ AKM NASIL OLACAK

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı

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