Yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) proje tanıtım lansmanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Yeni AKM Projesi'nden fotoğraflar GALERİ

AKM'nin yerine opera binası inşa edilecek VİDEO

BİNANIN KOLONLARI ÇÜRÜMÜŞTÜ

Bir zamanlar İstanbul'da kültür ve sanatın kalbinin attığı merkezin son durumuna ilişkin açıklamada bulunan AKM Müdürü Cahit Koca, binanın duvarlarının döküldüğünü, kolon ve kirişlerindeki demirler çürüdüğü için dokunulduğunda toz halini aldığını söyledi.



Eski AKM binası

Yetkililerden alınan bilgiye göre; güçlendirme, tadilat ve tamirat işi kapsamında ilk iş olarak yapılan söküm (iç ve dış kaplama malzemelerinin sökülmesi) işleminden sonra, binada yıllar içinde oluşan tahribat ortaya çıktı.



Eski AKM binası

AKM'NİN YIKILARAK YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) proje tanıtım lansmanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2007 yılından itibaren çeşitli vesilelerle farklı kurumlar tarafından yapılan incelemeler, bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir. Bilimsel verilere rağmen bu yapının yıkılıp yeniden inşasına karşı yürütülen direnişin, kültür sanat hassasiyetinden değil ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Protestolar, davalar, kampanyalar ve onca kavga gürültünün ardından sonunda nihayet bilimin, aklın, mantığın, yoluna gelinmiştir. Bugün tanıtımı yapılacak projeyle Atatürk Kültür Merkezinin yıkılarak yeniden inşa süreci başlamış oluyor." şeklinde konuştu.

ARAÇ TRAFİĞİNİ GÖRMEYECEKSİNİZ

"Taksim Meydanı'nda inşallah araçları da görmeyeceğiz." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gümüşsuyu'ndan geliş ve araçlar oradan yerin altından Mete Caddesi'nden Taşkışla'ya doğru devam edecek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araç trafiğini görmeyeceksiniz. Aynı şekilde Marmara Oteli'nin önünde de bir araç trafiği görmeyeceksiniz. Orada da yine yerin altına almak suretiyle tamamen yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı'nı göreceksiniz. Dolayısıyla Taksim Meydanı'nın bu yayalaştırma süreci, yeni peyzaj düzenlemeleriyle birlikte meydana farklılık kazandıracak, farklı bir zenginlik getirecek."





AKM 1969'DA HİZMETE AÇILMIŞTI

Tiyatro binası olarak 1946'da projelendirilerek Taksim Meydanı'nda inşa edilen AKM, Mimar August Perret tarafından yapıldı. İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açılan merkez, 1970'te bir oyun sırasında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi, onarımların ardından 1977'de yeniden sanatseverlerle buluştu.

Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te "kentsel sit alanı", bina da 1999'da "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebiyle Sakarya Üniversitesi'nin 2007'de hazırladığı yapının betonarme taşıyıcı sisteminin dayanımı hakkındaki raporda, binanın takviye edilmesi gerektiği belirtildi.

YENİ AKM BİNASI 2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILACAK

AKM'nin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hizmete açılacağı tarihi de müjdeleyerek, "AKM inşallah 2019 ilk çeyreğinde, Murat Bey'den sözünü aldım, bitireceğiz. Zaten mermerlerine varıncaya kadar her şeyleri sundular. Beraberce bakanımla birlikte şu uygundur, şu değildir, hazırlıklarını yaptık. Adım adım bunları takip edeceğiz. İşimize sahip çıkmazsak bunun sonucunu yakalamak da mümkün değildir. Bu olmazsa olmaz bir süreç." diye konuştu.