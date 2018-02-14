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AKM'nin yıkılması için keşif çalışmaları yapılıyor

Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında yeniden yapılması planlanan AKM'nin yıkımı için keşif çalışmasına başlandı.

AA | 14.02.2018 - 09:16..
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Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında yeniden yapılması planlanan merkezin yıkımı için keşif çalışmasına başlandı. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

AKM'nin yıkılması için keşif çalışmaları yapılıyor

TAHLİYE İÇİN HAZIRLANIYOR

Bu kapsamda kültür merkezinin yeniden yapılması süreci öncesinde yıkım için keşif çalışması gerçekleştiriliyor. Binada inceleme yapan ekipler ayrıca merkezde kalan bazı eşyaları tahliye için hazırlıyor.

AKM'nin yıkılması için keşif çalışmaları yapılıyor

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ HALİNE GELECEK

Ekiplerin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tanıtımında, "2019'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir." değerlendirmesini yapmıştı.

AKM'nin yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafe ve restoranlarıyla büyük bir kompleks olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

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