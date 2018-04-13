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AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

İstanbul Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ön cephesinin tamamen yıkılması ile AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.

İHA | 13.04.2018 - 09:34..
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AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

Taksim’de bulunan ve yıkımına 13 Şubat’ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEYAZ PERDE ORTAYA ÇIKTI

Ön cephenin yıkım çalışmaları sırasında AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.

YIKIMI İZLEDİLER

Sabahın erken saatlerinde başlayıp aralıksız olarak devam eden çalışmaları bazı yerli ve yabancı turistlerin ilgi ile izlemesi dikkat çekti.

AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor ViDEO

AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

Bina içerisinde tahliyeler devam ederken yıkım çalışmaları 16 farklı kamera ile 24 saat takip ediliyor.

AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otoparkın yapılacağı yeni binanın fotoğrafları AKM binası önüne asılırken, yeni binanın tamamlanmasının ardından üst katında ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayan bir restoran da yer alacak.

AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

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