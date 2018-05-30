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AKM'nin yıkımı tamamlandı

Gezi'nin 5. yıl dönümünde AKM'nin ayakta kalan son bölümün yıkılması kameralara yansıdı.

DHA | 30.05.2018 - 17:32..
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AKM'nin yıkımı tamamlandı

Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmaları yaklaşık 3,5 ay sonunda tamamlandı. AKM'nin ayakta duran son bölümü de bugün saat 17.00 sıralarında yıkıldı.

YENİ BİNA YAPILACAK

AKM'nin yıkımına geçtiğimiz Şubat ayının 13'ünde başlanmıştı. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

AKM'nin yıkımı tamamlandı VİDEO

AKM'nin yıkımı tamamlandı

AKM'nin yıkımı tamamlandı

2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.

AKM'nin yıkımı tamamlandı

AKM'nin yıkımı tamamlandı

AKM'nin yıkımı tamamlandı

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