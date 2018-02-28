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AKOM'dan İstanbullulara buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı uyardı.

DHA | 28.02.2018 - 19:16..
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AKOM'dan İstanbullulara buzlanma ve don uyarısı

AKOM, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesinin beklendiğini, buzlanma ve don olaylarından dolayı trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

ÖĞLEDEN SONRA KAR ETKİLİ OLDU

AKOM'dan yapılan uyarı açıklaması şöyle: Bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerimizde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre; yağışın bu akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı şeklinde Perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

İstanbul'da, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayından dolayı trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi; meteorolojik tahminlere göre, tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri Akom'da görev yapıyor.  Sabah saatlerinden itibaren 1347 araç ve iş makinesi 7000 personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 km'lik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor.

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