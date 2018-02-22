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AKOM'un işgali davası: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, AKOM'u işgal ettikleri iddiasıyla 17 askerin yargılandığı dava karara bağlandı.

AA | 22.02.2018 - 10:42..
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AKOM'un işgali davası: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar son savunmalarını yaparak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

5 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS CEZASI

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 15 Temmuz'dan önce Harp Akademileri Komutanlığında öğretim görevlisi olarak görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay, Yüzbaşı Hakan Özhan, Yüzbaşı Ramazan Derviş, öğrenci Yüzbaşı Levent Aksoy ve öğrenci Yüzbaşı Mehmet Fatih Güven'i "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "mala zarar vermek" ve 6 müdahile karşı "kasten yaralama" suçlarından 41'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yargılama aşamasında pişmanlık gösterir bir beyanda bulunmadıkları vurgulanan sanıklar hakkında verilen cezalarda herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

11 ASKER HAKKINDA BERAAT KARARI

Sanık Ramazan Sezer’in iki kişiye karşı “silahla tehdit” suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı koyarken davada yargılanan 11 sanık hakkında beraat kararı verdi.

MİT'E GİDEN GÖRÜNTÜ AKIŞINI KESMEK İSTEDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul'un kritik noktalarının 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kameralarla izlendiği AKOM'un, darbeciler tarafından ele geçirilerek Milli İstihbahrat Teşkilatı'na anlık görüntü akışının kesilmek istendiğinin amaçlandığı belirtilmişti.

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