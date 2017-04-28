AKPM Başkanı'nın görevden alınması için işlem başlatıldı

13 yıl aradan sonra Türkiye'yi siyasi denetime alma kararı veren Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) başkanın koltuğu sallanıyor.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Sputnik'e konuşan AKPM Başkan Yardımcısı Georgii Logvynskyi, yaptığı açıklamada bir komisyonunun, kurumun başkanı Pedro Agramunt'un görevden alınması için işlem başlattığını belirtti.

YAZ OTURUMUNDA OYLANABİLECEK

Logvinskiy, Agramunt'un görevden alınmasının AKPM'nin yaz oturumunda oylanabileceğini de belirtti.

Daha önce AKPM'de, güven kaybı nedeniyle Agramunt'un kurum adına açıklamaya yapamayacağına ya da bir ziyarette bulunamayacağına karar verilmişti.