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Akraba ziyareti dönüşü kaza: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA | 14.02.2018 - 05:08..
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Akraba ziyareti dönüşü sırasında meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Akraba ziyareti dönüşü kaza: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilen Abdullah D. (24) kontrolündeki 77 DP 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile aynı aileden Hamide (62), Asiye (33), Nurcan (38), Medine (4), Merve (7) ve Yusuf D. (3) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf D. ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akraba ziyareti dönüşü kaza: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Akraba ziyareti dönüşü kaza: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

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