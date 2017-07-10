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Akrabaları tacizle suçladığı babasını öldüren gence hapis

Kayseri’de yengesini, kız kardeşini ve halasını taciz ettiği iddiasıyla babasını tüfekle vuran genç 16 yıl hapis cezası aldı.

10.07.2017 - 13:56
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Olay geçen yıl 25 Aralık’ta Yeşilhisar İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Çamlı Sokak'ta meydana geldi. Ömer Tüzen ile oğlu Osman Tüzen tartıştı çıktı.

TÜFEKLE VURDU

Tartışma sırasında Osman Tüzen, iddiaya göre duvarda asılı bulunan tüfeği babasına doğrultarak ateş etti. Saçmaların isabet ettiği baba Tüzen olay yerinde hayatını kaybetti. Osman tüzen tutuklandı.

"BABAMI YENGEMLE GÖRDÜM"

1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu Osman Tüzen ve avukatı hazır bulundu. Babası Ömer Tüzen’i yengesi ile birlikte olurken gördüğünü ve bundan dolayı çılgına döndüğünü söyleyen Osman Tüzen mahkemede yaptığı savunmada, “Babamı eve gittiğimde ağabeyimin nikahlı karısı olan yengemle birlikte olurken gördüm. Olayı, kız kardeşime ve halama anlattım. Onlar da geçmiş zamanda babam Ömer Tüzen’in kendilerine cinsel tacizde bulduğunu ancak bu zamana kimseye anlatamadıklarını söylediler. Ben de, duyduklarım karşısında sinirlendim ve babamla aramızda çıkan kavga neticesinde duvarda asılı tüfeği alarak onu öldürdüm” dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanık Osman Tüzen’i 'Tahrik altında üstsoydan adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Akrabaları tacizle suçladığı babasını öldüren gence hapis


Akrabaları tacizle suçladığı babasını öldüren gence hapis

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