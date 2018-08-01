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Akrabasını vurup sosyal medyada paylaşım yaptı

Sakarya'da İ.K. adlı vatandaş akrabasını silahla vurup bir kaç dakika sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.

DHA | 01.08.2018 - 16:44..
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde akrabası M.K.'yi (19) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan İ.K. (24), olaydan bir kaç dakika sonra, sosyal medya hesabından, sinema sanatçısı Yılmaz Güney'e ait olduğu iddia edilen, "Benim kim olduğumu merak edenler, şerefsiz olana belayım" sözünü paylaştı.

Akrabasını vurup sosyal medyada paylaşım yaptı

SOKAK ORTASINDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Karapürçek ilçesinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. 1 yıl önce yaşanan yaralama olayından dolayı aralarında husumet bulunan M.K. ve akrabası İ.K, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Akrabasını vurup sosyal medyada paylaşım yaptı

KURŞUN BACAĞINA İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında gerilim artınca belindeki tabancayı çıkaran İ.K., M.K.'ye ateş etti. M.K., kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, İ.K. ise olaydan sonra kaçtı. Yaralı, gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akrabasını vurup sosyal medyada paylaşım yaptı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Şüpheli İ.K. ise olaydan dakikalar sonra, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. İ.K., sinema sanatçısı Yılmaz Güney'e ait olduğu iddia edilen, "Benim kim olduğumu merak edenler, adam olana can, it olana kemik atan, şerefsiz olana belayım" sözünü paylaştı. Şüpheli kısa bir süre sonra da ormanlık alanda çekildiği fotoğrafı yayınlayarak üzerine "Sokaklar karar verir, elbet bir gün" notunu yazdı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.

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