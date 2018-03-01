Akrebin soktuğu çocuk kurtarıldı

Fethiye’de yaşayan 5 yaşındaki Tuana U.’yu, ayakkabısını giyerken akrep soktu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Fethiye’de ilk tedavisi yapılan çocuk, durumunun ağır olması üzerine PAÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye getirildiğinde kalp kasının etkilendiği ve buna bağlı olarak kalp fonksiyonlarının bozulduğu tespit edilen minik çocuk yoğun bakıma alındı.

Çocuğun durumu hakkında bilgi veren PAÜ Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, akrep sokmalarının özellikle çocuklarda çok ağır seyredebileceğini, çoklu organ yetmezliği, nörotoksisite ve kardiyotoksisiteye yol açarak öldürücü olabileceğini belirtti.

"HAYATİ RİSK TAŞIYORDU"

Gürses, "Tuana geldiğinde akrep zehrine bağlı olarak kalp kasının etkilendiğini, kasılmasının azaldığını, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi tablosunda olduğunu, durumunun hayati risk taşıdığını gördük. Daha sonra küçük çocuk uygulanan yoğun tedavi ile tamamen sağlıklı bir şekilde taburcu edildi." dedi.

DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Gürses bu kadar ağır bir tablonun çocuklarda her zaman yüz güldürücü şekilde sonuçlanamayacağını vurgulayarak daha çok sıcak mevsimlerde görülen akrep sokmalarına karşı dikkatli olunması konusunda aileleri uyardı.