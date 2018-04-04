Akrilamid nedir

Karbonhidrat açısından zengin bazı yiyecekler 120 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda haşlama dışındaki metodlarla işlendiğinde veya pişirildiğinde oluşur.

Akrilamid, kararma reaksiyonu sırasında gıdada bulunan şeker ve nişastanın bir protein yapıtaşı olan asparajin ile kimyasal tepkimeye girmesiyle açığa çıkar.

AKRİLAMİD'İN ZARARLARI

Akrilamid'in sürekli ve yüksek dozlarla alınmasının kansere yol açtığı deneylerle kanıtlanmıştır.

AKRİLAMİD ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

Yüksek sıcaklığa maruz kalan ve rengi koyulaşarak dokusu yoğunlaşan gıdalarda akrilamid oranı yüksektir. Bunların başında, kahve, çikolata, kavrulmuş kuru yemişler, patates kızartması, cipsler, tahıllar, bisküviler, ekmekler, karamelize edilen meyvelerle sebzeler örnek gösterilebilir.

AKRİLAMİD'DEN KORUNMANIN YOLLARI

Yüksek sıcaklığa maruz kalmış ve kavrulmuş yiyeceklerin, akrilamid oluşumu riskinin yanı sıra katranlaşma, besin değerini kaybetme, sindirim fonksiyonlarını olumsuz etkilemesi gibi sonuçlar da doğurmaktadır.

Doymamış yağlardan zengin, bol posa içeren, taze çiğ meyve ve sebze ağırlıklı gıdalar tüketilmeli, haşlama ve düşük sıcaklıkta pişirme yöntemleri kullanılarak korunma sağlanabilir.