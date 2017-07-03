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Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" etkinliği düzenlendi.

03.07.2017 - 14:20
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Necati Artan Tesislerindeki etkinlikte, Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün gösterisini izleyen vatandaşlar, gökyüzündeki "akrobasi dansı"nı dakikalarca alkışladı.

12 YAŞINDAN BERİ UÇUYOR

Gösteri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki pilot Öztürk, 12 yaşından beri uçuş yaptığını söyledi.

Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu VİDEO

"BABAMI ÖRNEK ALDIM"

Babası Ali İsmet Öztürk'ün akrobasi pilotu olmasının bu konuda en büyük avantajı olduğunu dile getiren Öztürk, "9 yaşındaydım ve onu örnek aldım. Yaşımın küçük olması ve paraşütün bedenime büyük gelmesi yüzünden 3 yıl bekledim ve 12 yaşında gökyüzüyle tanıştım." dedi.

Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu

"GERÇEKTEN SEVERSENİZ YAPARSINIZ"

Öztürk, kendisi gibi gökyüzü merakı olan kadınların bir an önce karar verip, bu deneyimi yaşamaları gerektiğini ifade ederek, "Bu iş bir aşktır. Eğer gerçekten severseniz yaparsınız. Herkes yapabilir diye düşünülecek bir iş değil fakat hemcinslerime 'Gökyüzü aşkını ertelemeyin' diyebilirim. Böyle bir aşkınız, isteğiniz varsa deneyimleyin. Şimdi kendimi daha fazla geliştirmek için çaba gösteriyorum. Neredeyse her gün uçuş deneyimlerim oluyor. Ekip olarak çalışıyoruz. Hedefim yurt dışında ülkemizi temsil etmek." diye konuştu.

Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu

Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu

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