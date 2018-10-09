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Akromegali hastalığı nedir

Akromegali; beyin tabanındaki hipofiz bezinin ön lobundan aşırı derecede salgılanan büyüe hormonu nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

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Büyüme hormonunun salgılanması nedeniyle kişi, dev bir görünüme sahip olur. Akromegali rahatsızlığının yüzde 90'ı hipofiz bezindeki tümörden kaynaklanır.

Akromegali hastalığı nedir

AKROMEGALİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Görmede darlık ve baş ağrısı meydana gelir. Bunun yanı sıra el-ayakların genişlemesi, çene ile burnun büyümesi ve sesin kalınlaşması gibi durumlar da öne çıkar. Akromegali, tedavi edilmezse hastalarda kalp yetmezliği kendini gösterir.

Ayrıca terlemede artma, seste kalınlaşma, dil, dudaklar ve burunda büyüme, eklem ağrısı, genişlemiş kalp, diğer organların büyümesi, kollarda ve bacaklarda yorgunluk ve yorgunluk da görülebilir.

Akromegali hastalığı nedir

İKİ ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLİR

İki şekilde tedavi edilebilir. İlki transkranial yöntemde alın kemiğinden hipofiz bezine ulaşılarak tümor çıkartılır. İkinci bir yöntem ise ilaç tedavisidir.

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