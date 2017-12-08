Aksa'da gerginlik

ABD'nin Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Cuma namazı sonrası intifada çağrısı yapılmıştı. Hamas lideri İsmail Haniye tarafından yapılan çağrı karşılık beklerken, Kudüs'te namaz sonrasında İsrail askerleri ile protestocular arasında arbede yaşandı.

İSRAİL ASKERLERİ TARTAKLADI

Protestocular "canımız, kanımız sana feda olsun ya aksa" sloganlarını atarken grubun arasına giren İsrail askerleri kalabalığa müdahale etti. Grubu dağıtmak için hamle yapan eli silahlı asker ile eylemciler arasında arbede çıktı.

Eylemcilerin üzerine hamle yapan askerler, Filistinli grubu tartakladı, darp etti. Askerler daha sonra grubun arasından ayrılırken, Aksa'nın bahçesine dorğu harekete geçtiler. Burada da sert müdahaleler yaşanırken İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Müdahalede iki Filistinli yaralı olarak sedye ile avlu dışına çıkartıldı.

ATLI BİRLİKLER HAZIR BEKLİYOR

İsrail'in intifada korkusu askerlerin üzerine de yansıdı. Eller tetikte hazırda bekleyen askerler saldırgan tavırları ile dikkat çekti. Aksa'nın içinde İsrail askerleri otomatik tüfekler ile devriye gezerken, atlı birlikler de dışarda hazırda beklediler.

BATI ŞERİA'DA ÇATIŞMA

Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerm, Cenin, Kalkiliyye, güneyindeki Beyt Lahm, El Halil, doğusundaki Eriha kentlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail güvenlik güçleri tarafından protestoculara müdahale edildi. Müdahale sırasında İsrail polisi ile eylemciler çatıştı.

Göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail polisine Filistinliler taşlarla karşılık verdi. Bölgedeki gerginlik sürüyor.