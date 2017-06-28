taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5133
EURO
4,0000
ALTIN
141,21
PETR
47,3000

Aksakallı Paşa Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

28.06.2017 - 23:47
  1. Haberler
  2. İç Haber
Aksakallı Paşa Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

El Bab’a geçmeden önce karayoluyla Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ne gelen Korgeneral Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. 'Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et' diyerek darbeci generali öldürme emrini verdiği 20 yıllık askeri Ömer'in kabri başında dua eden Aksakallı, mezarlıkta şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir’le de bir araya geldi. Ziyaretin ardındar Korgeneral Aksakallı, karayoluyla kentten ayrıldı.

EL BAB'A DÖNMEDEN ÖNCE ÖMER HALİSDEMİR'İ ZİYARET ETTİ

Şehidin kardeşi Soner Halisdemir, Facebook hesabından fotoğraflarla birlikte “Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa El Bab'a geçmeden önce ağabeyim Ömer Halisdemir'le hasret gidermeye kasabamıza geldi. Allah kendilerinden razı olsun” notunu paylaştı.

Aksakallı Paşa Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Aksakallı Paşa Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

İlginizi Çekebilir
7 kişi PKK ve PYD'den kaçıp teslim oldu
Şırnak Valiliği, PKK terör örgütünden 6 kişinin, PYD terör örgütünden 1 kişinin kaçarak teslim olduğunu açıkladı.
Hakkari şehidi polisin annesi: Hoşgeldin yiğidim aslanım
Oğul Köyü yakınlarında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın (25) naaşı, Konya'ya getirildi.
Kars'ta şiddetli dolu etkili oldu
Kars'ta etkili olan şiddetli dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Şırnak'ta çok sayıda roket mühimmatı ele geçirildi
Uludere ilçesinde, kuru dere yatağında gömülü vaziyette 620 adet roket mühimmatı ve 620 adet sevk fişeği ele geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çiziklere Son

Çiziklere Son

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM