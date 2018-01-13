Ankara’da yaşayan Aksakallı, ablasının ziyaretine gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu dün vefat etmişti.

ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı’nın vefatıyla sarsılan Zekai Paşa, bu kez de kardeşinin ölüm haberi ile derin bir üzüntü yaşadı. 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Lalapaşa Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan Veli Velioğlu hocanın kıldırdığı cenaze namazına, Sezai Aksakallı'nın ağabeyi 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, bürokratlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, eşi Tuba Aksakallı çocukları Alparslan Aksakallı, Berat Aksakallı, Ali Aksakallı, Burak Aksakalllı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Zekai Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı VİDEO

Sezai Aksakallı’nın cenaze namazının ardından Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesi'nde toprağa verildi.