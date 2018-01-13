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Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, Erzurum’da binlerce hemşerisinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA | 13.01.2018 - 14:36..
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Ankara’da yaşayan Aksakallı, ablasının ziyaretine gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu dün vefat etmişti.

Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı

ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı’nın vefatıyla sarsılan Zekai Paşa, bu kez de kardeşinin ölüm haberi ile derin bir üzüntü yaşadı. 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Lalapaşa Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan Veli Velioğlu hocanın kıldırdığı cenaze namazına, Sezai Aksakallı'nın ağabeyi 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, bürokratlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, eşi Tuba Aksakallı çocukları Alparslan Aksakallı, Berat Aksakallı, Ali Aksakallı, Burak Aksakalllı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Zekai Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı VİDEO

Sezai Aksakallı’nın cenaze namazının ardından Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesi'nde toprağa verildi.

Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı

Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı

Aksakallı Paşa’nın kardeş acısı

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