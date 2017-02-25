Akşam yemeğinin maliyeti: 17 milyon lira

Hürriyet'te yer alan habere göre Kocaoğlu ve ailesi, 22 sularında çıktıkları evlerine dışarıda yedikleri yemeğin ardından döndüklerinde kapının içeriden kilitli olmasıyla karşılaştı. Eve girmek için yol ararken bahçe katındaki bir odaya zorla girildiğini farkettiler. İçeri girdiklerinde ise, evlerinin soyulduğunu gördüler.

17 MİLYON LİRA

Büyük bir şok yaşayan aile'nin derhal aradığı polis evde inceleme yaptı ve nakit para, ziynet eşyası, saat ve elektronik eşya gibi bir çok eşyanın çalındığı ortaya çıktı. Çalınanların toplam değeri ise; 17 milyon lira.

ÇİKOLATAYI BİLE YEMİŞLER

Kocaoğlu ailesi; yalnızca değerli taşlardan oluşan tespih koleksiyonunun 300 bin dolar değerinde olduğunu belirtirken eve giren hırsızların evde buldukları çikolatayı da yediğini ilettiler.

Evde parmak izi incelemesi yapan, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.