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Aksaray'da 51 milyon TL'lik projelerin temeli atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Aksaray'da 51 milyon TL değerindeki 2 ayrı tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi.

İHA | 24.05.2018 - 00:51..
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Aksaray'da esnafı ziyaret eden Bakan Eroğlu, 2 ayrı tesisin temel atma törenine katıldı. Aksaray'ın yağışlar açısından fakir bir il olduğunu dile getiren Erdoğlu, "Bu yüzden burada suları gerek içme, kullanma ve diğer su ihtiyaçlarını karşılamak için gayret ediyoruz."şeklinde konuştu.

Aksaray'da 51 milyon TL'lik projelerin temeli atıldı

"264 KİLOMETRE MESAFEDEN SU GETİRECEĞİZ"

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda verilen iftar yemeğine de katılan Bakan Eroğlu, "Aksaray’ın nüfusu artıyor. Bizim de mutlaka suyu getirmemiz gerekir. Aksaray’a mutlaka su getirmeliyiz. 1’inci kademede çok acil su ihtiyacını karşıladık. Akabinde 2’nci kademe 2035 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan projeyi hazırladık. Ama bu proje 2 kademeden oluşuyor." dedi.

51 kilometrelik dev bir isale hattının olduğunu belirten Bakan, "Bunun 1’inci kademesini ihale ettik. Aksaray’ımızın içme suyu problemi kökünden çözülecek. Ayrıca Ecemiş kaynakları var. Bu kaynaklar memba suyu. Bu suyu getirmek çok zor. Bedeli 1 milyar TL ama Aksaray için değer. Dağları deliyoruz. 5 tünel var, 36 kilometrelik tünel toplamında. 264 kilometre mesafeden suyu getireceğiz. Sizlere ne yapılsa azdır” dedi.

Aksaray'da 51 milyon TL'lik projelerin temeli atıldı

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