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Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

Afgan uyruklu bir genç, Afganistan’da dedesini öldürdüğünü iddia ettiği Afgan şahsı 9 yerinden bıçaklayıp sonra da boğazını keserek öldürdü.

18.01.2017 - 01:11
  1. Haberler
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Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Yaşar Geçgil Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Afganistan’da dedesini öldürdüğünü iddia ettiği Abdül Marif Rozi’nin (29) evine gelen Abdül Jabbar Zaheri (19), elindeki bıçakla Rozi’ye saldırdı. Rozi de eline geçirdiği bıçakla Zaheri’ye saldırırken sol bacağından bıçak darbesi ile yaralanan Zaheri, Abdül Marif Rozi’yi 9 ayrı yerinden bıçaklayıp sonra da boğazını keserek öldürdü. Bacağından yaralanan Zaheri ise olay yerinden kaçtı.

Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

Olayın ardından Hamidiye Mahallesi’ne kadar kaçan Zaheri burada kan kaybından baygınlık geçirdi. Yaralı şahsı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri yaralı şahsı sorguya aldı. Sorguda olayı aydınlatan polis ekipleri, Abdül Marif Rozi’yi, Abdül Jabbar Zaheri’nin öldürdüğünü ve kavgada kendisinin de bacağından yaralandığını tespit etti. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri Abdul Marif Rozi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Rozi’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede kameralara konuşan Abdül Jabbar Zaheri, Abdül Marif Rozi’yi Afganistan’da dedesini öldürdüğü için öldürdüğünü iddia ederek, “Afganistan’da dedemi öldürdüğü için öldürdüm. Neresi gelirse orasını bıçakladım” dedi.

Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

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