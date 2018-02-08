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Aksaray’da bağ evinde yanmış erkek cesedi bulundu

Kireçlik mevkisinde bir bağ evinin bekçisi, evin içinde yanmış bir erkek cesedi buldu.

İHA | 08.02.2018 - 13:20..
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Ramazan Elçi (53), sabah ağaçların bakımı için geldiği bağ evinden duman çıktığını fark etti. Bağ evinin kapısını açmak isterken kilidin kırık olduğunu gören Elçi, kapıyı tekmeleyerek açtı. Kapının açılmasıyla birlikte yanmış bir erkek cesedinin yere düştüğünü gören Elçi, durumu polise bildirdi.

Aksaray’da bağ evinde yanmış erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bağ evindeki yangını söndürürken, polis bekçi Ramazan Elçi’nin ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri bağ evinde parmak izi çalışması yaptı. Yanmış erkek cesedinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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