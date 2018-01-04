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Aksaray'da bir araca silahlı saldırı: 2 ölü

Aksaray'da Tuncer Kütük'ün kullandığı araca silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

AA | 04.01.2018 - 00:34..
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 27 yaşındaki Tuncer Kütük'ün aracına silahlı saldırı düzenlendi. Seyir halindeki 68 BM 327 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu, sürücü ve yanında bulunan Mediha Akdağ'ın (50) hayatını kaybetti.

Aksaray'da bir araca silahlı saldırı: 2 ölü

EMNİYET SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kütük ve Akdağ'ın cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin, kaçan saldırgan ya da saldırganların bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.

Aksaray'da bir araca silahlı saldırı: 2 ölü

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