taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.643
USD
3,7461
EURO
4,5149
ALTIN
158,66
PETR
67,4600

Aksaray’da çifte cinayetin zanlısı yakalandı

Biri kadın 2 kişinin otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından cinayet zanlısı olarak aranan, öldürülen kadının kocası Konya'da yakalandı.

İHA | 05.01.2018 - 14:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İki gün önce gece saatlerinde Sultanhanı ilçesinde meydana gelen olayda, Mediha Akdağ (50) ve Tuncer Kütük (27) 68 BM 327 plakalı araçta tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak öldürülen Mediha Akdağ’ın olaydan sonra ortadan kaybolan kocası Ş.A.’yı aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı Ş.A., Konya’da saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aksaray’da çifte cinayetin zanlısı yakalandı

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Konya’da yakalandıktan sonra Aksaray’a götürülen cinayet zanlısı Ş.A.’nın jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Cinayet zanlısı Ş.A.’nın boşanma aşamasındaki eşi Mediha Akdağ’ın Tuncer Kütük ile birlikte Konya’daki evlerinden eşyalarını aldıktan sonra Aksaray’a döndüğünü ve kendisinin de otomobille takip ettiğini söylediği öne sürüldü.

Aksaray’da çifte cinayetin zanlısı yakalandı

Cinayet zanlısı Ş.A.’nın Sultanhanı ilçesine gelindiğinde otomobile ateş ettiği ve ayaklarından yaralanan Tuncer Kütük’ün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle şarampole düştüğü öğrenildi. Yaşanan bu olayın ardından cinayet zanlısı Ş.A.’nın aracının yanına giderek 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Mediha Akdağ’ın kafasına ve vücuduna 3’er kurşun sıktıktan sonra Tuncer Kütük’ü de öldürdüğü ortaya çıktı.

Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen cinayet zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Aksaray’da çifte cinayetin zanlısı yakalandı

İlginizi Çekebilir
İki kızını kaybeden anne canlı yayında isyan etti
İki çocuğu da baba kurbanı olan anne Dilek Yardım'ın canlı yayındaki isyanı Müge Anlı'yı ağlattı.
Aracını kötü park eden sürücüye ders gibi ceza
Park alanına aracını çaprazlamasına park eden sürücüye unutamayacağı bir ders verildi.
Ters yola giren otomobil ile kamyon çarpıştı
Ankara istikametinde seyreden kamyon ve ters yola giren otomobil çarpıştı.
Hazinedar'ı kendi meclis üyesi yalanladı
CNNTürk'te canlı yayına bağlanarak, hakkındaki rapor iddialarını reddeden Murat Hazinedar'ı, Beşiktaş Meclis Üyesi Cevdet Bayram yalanladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

221
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

42
Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

38
Münir Özkul vefat etti

Münir Özkul vefat etti

184
Süleyman Soylu 'ayak kırın' sözlerine açıklık getirdi

Süleyman Soylu 'ayak kırın' sözlerine açıklık getirdi

279
FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

33
Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM