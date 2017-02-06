Aksaray'da ev kiraları arttı

Son 6 yıl içinde ev kiralarının aniden yükselmesinin iki nedeninin olduğu belirtiliyor.

Aksaray'da ev kiralarının son altı yıla bakıldığında ciddi oranda yükselen ev kiraları karşısında kiracılar kara kara düşünürken, yüksek olan ev kirası nedeniyle evini kiraya veremeyen ev sahibinin ortak düşüncesi ise aniden artan kiralar.

ÖĞRENCİLER KİRANIN ARTMASINDA EN BÜYÜK ETKEN

2006 yılından itibaren her geçen yıl artan kira karşısında istediği fiyatlar karşısında ev kiralayamayan kiracı ile evini kiraya vermek isteyen ev sahibi ise kiraların artışının en büyük nedeninin ise öğrenciler olduğunu söylediler. 2006 yılından önce Aksaray'da ev kiralarının 200 lira ile 300 lira arasında değişirken şimdi 500 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarda evler kiraya verilmekte.

EV KİRALARI ARTTI

Bazen istediği fiyatta ev bulamayan kiracı, evini kiralamak isteyen ev sahibi ister istemez yüksek fiyat veren mültecileri tercih edince ortaya korkunç bir ev kiralan çıktı.